¿Busca trabajo? Pizza Hut abre vacantes en Heredia, Alajuela, Guanacaste y Puntarenas

Acá le contamos los puestos que tiene Pizza Hut.

Si a usted le encanta la pizza y está buscando trabajo, esta puede ser una buena oportunidad.

La cadena de restaurantes Pizza Hut anunció que está buscando pizzeros para reforzar su equipo en varias zonas del país.

Las vacantes están disponibles en Barreal de Heredia, La Guácima, Liberia y Barranca.

Las personas interesadas pueden aplicar enviando sus documentos o escaneando un código QR que aparece en el anuncio de reclutamiento.

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Requisitos para el puesto

Para optar por el puesto de pizzero, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos.

Entre ellos están tener primaria completa, ser mayor de edad y contar con carnet y título de manipulación de alimentos.

Además, se solicita hoja de delincuencia y referencias. La experiencia previa es deseable, aunque no siempre es obligatoria.

Pizza Hut ofrece empleo. Captura (captura /captura)

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Beneficios que ofrece la empresa

La empresa también destacó varios beneficios para quienes logren integrarse a su equipo.

Entre ellos se incluyen aumento salarial al cumplir tres meses, bonificaciones al cumplir seis meses y un año, además de descuento en el menú de Pizza Hut.

También ofrecen incentivo de transporte los viernes y sábados, estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento profesional, así como día libre por anualidad y por cumpleaños.

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Cómo aplicar

Las personas interesadas pueden aplicar de dos maneras.

Una opción es escaneando el código QR del anuncio de reclutamiento.

La otra es enviar los documentos directamente a los números de teléfono 7093-1160 o 8994-0400.