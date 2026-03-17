Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Pizza Hut abre vacantes en Heredia, Alajuela, Guanacaste y Puntarenas

La cadena de restaurantes tiene vacantes en Heredia, Alajuela, Liberia y Puntarenas para personas mayores de edad

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Acá le contamos los puestos que tiene Pizza Hut.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleopizza hut
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.