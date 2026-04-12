¿Busca trabajo? Ready Pizza tiene vacantes disponibles

Si usted anda buscando trabajo o le tocó enfrentar un cambio inesperado, esta información le puede caer como anillo al dedo.
La cadena Ready Pizza anunció que está recibiendo currículos para diferentes puestos, con el objetivo de darle una nueva oportunidad a personas con experiencia en áreas como servicio, cocina y atención al cliente.
Según indicaron, saben que detrás de cada puesto hay esfuerzo, compromiso y años de experiencia, por lo que decidieron abrir espacios para quienes necesitan reubicarse laboralmente.
LEA MÁS: Dos Pinos realizará feria de empleo en San José: vea aquí los puestos disponibles
La empresa habilitó varios canales para que usted pueda aplicar de forma rápida y sencilla. Puede hacerlo a través de código QR, por WhatsApp o enviando su hoja de vida al correo electrónico.
Si le interesa, puede escribir directamente al WhatsApp 7092-7062 o enviar su información al correo reclutamiento@readypizzacr.com.
Así que si anda pulseándola o conoce a alguien que esté en busca de una oportunidad, esta puede ser una buena puerta para volver a empezar.
Consejos para aplicar a un trabajo:
1. Adapte su currículum a cada puesto al que aplica: No cometa el error de enviar el mismo CV para todo. Las empresas valoran cuando usted se toma el tiempo de ajustar su perfil según lo que están buscando. Revise las palabras clave del anuncio y asegúrese de que su experiencia y habilidades coincidan con esas necesidades. Si no personaliza su currículum, es muy probable que pase desapercibido entre decenas o cientos de candidatos.
2. Escriba una presentación que realmente diga algo: Si la plataforma le permite agregar un mensaje o carta, no lo deje vacío ni copie un texto genérico. Aproveche ese espacio para explicar brevemente por qué le interesa el puesto y qué puede aportar usted. Sea concreto, evite frases vacías y demuestre que sí leyó la oferta. Esa pequeña diferencia puede hacerlo destacar.