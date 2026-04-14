¿Busca trabajo? San José tendrá una megaferia con vacantes y capacitación

Acá le contamos de la feria de empleo.

Si usted anda pulseándola para encontrar trabajo o quiere prepararse mejor para entrar al mercado laboral, esta información le interesa.

La Municipalidad de San José, en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), organizarán la Feria de Promoción para el Empleo y la Formación, una actividad pensada para acercarle oportunidades reales a personas mayores de 18 años.

La cita será el próximo viernes 17 de abril, de 9 a.m. a 3 p.m., en la explanada norte del edificio José Figueres Ferrer de la municipalidad, así como en el costado oeste del Mercado de Mayoreo, en San José.

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Oportunidades para todos los perfiles

Según los organizadores, en la feria usted podrá encontrar opciones de trabajo y capacitación en áreas como salud, servicios sociales, hospitalidad, gastronomía, finanzas, servicios administrativos, manufactura, procesos productivos, educación, recursos humanos y tecnología.

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Además, también habrá vacantes para puestos operativos que suelen tener alta demanda, como guardas de seguridad, repartidores y personal administrativo.

Pero ojo, porque no todo es empleo inmediato. La actividad también está pensada para quienes quieren capacitarse, mejorar su currículum y aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo más adelante.

La feria de empleo será el 17 de abril. (captu/captura)

Un empujón que puede marcar la diferencia

Este tipo de ferias se han convertido en una herramienta clave para muchas personas que buscan una oportunidad, sobre todo en momentos en los que varias empresas siguen reclutando personal en áreas operativas, administrativas y de servicio.

Si usted piensa asistir, lo mejor es que llegue temprano y bien preparado. Lleve su currículum actualizado y, si puede, también en formato digital para facilitar los procesos de aplicación.

Porque al final, una feria como esta, puede ser justo ese empujón que usted necesita para volver a empezar o dar el salto a un mejor trabajo.