¿Busca trabajo? Súper Baterías hará feria de empleo en Moravia

Acá le contamos detalles de la feria de empleo.

Si usted está buscando trabajo, esta puede ser una muy buena oportunidad.

La empresa Súper Baterías anunció que realizará una feria de empleo para reclutar nuevos talentos que quieran formar parte de su equipo.

La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la Casa de Desarrollo Humano de Moravia, ubicada en el edificio de la antigua municipalidad.

Según informó la empresa, la idea de esta actividad es conocer personas con ganas de crecer, trabajar en equipo y desarrollarse dentro de la compañía.

“En Súper Baterías creemos en el talento, el trabajo en equipo y en las personas que quieren crecer”, indicaron como parte de la invitación para quienes estén interesados.

La empresa señaló que está en busca de personas que quieran integrarse a lo que ellos llaman su “Súper Fuerza”; es decir, el equipo de trabajo de la compañía.

Si usted desea obtener más información o enviar su currículum, también puede hacerlo al correo capital.humano@superbaterias.com o comunicarse al 8543-5858.

Consejos para aplicar a una vacante: