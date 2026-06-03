Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Taco Bell está recibiendo currículos para contratar personal en sus restaurantes

La cadena de restaurantes abrió un proceso de reclutamiento para reforzar sus equipos en distintos puntos del país y ofrece varias formas para aplicar

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Por Fabiola Montoya Salas
Taco bell
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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