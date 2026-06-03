¿Busca trabajo? Taco Bell está recibiendo currículos para contratar personal en sus restaurantes

Si lo suyo es la cocina y anda buscando una oportunidad, esta información le puede interesar.
Taco Bell anunció que se encuentra en proceso de reclutamiento de personal para fortalecer sus equipos de trabajo en sus restaurantes ubicados en diferentes zonas del país.
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La empresa informó que las personas interesadas pueden enviar su currículo por correo electrónico o entregarlo directamente en cualquiera de sus sucursales.
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¿Qué requisitos solicitan?
Entre los requisitos que pide la compañía se encuentran:
- Contar con carné de manipulación de alimentos.
- Tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y feriados.
Además, buscan personas con buena actitud de servicio, disposición para trabajar en equipo y deseos de crecer dentro de la empresa.
¿Cómo puede aplicar?
Los interesados pueden enviar su currículo a los siguientes correos electrónicos:
También existe la opción de entregar el currículo de forma física en cualquiera de los restaurantes Taco Bell del país.
Otra alternativa es completar el proceso mediante la plataforma de reclutamiento de la empresa: https://tbcr.rescobrands.com
Consejos para aumentar sus posibilidades
- Lleve sus documentos completos: Antes de asistir a una entrevista o feria de empleo, asegúrese de portar su currículum actualizado, copia de cédula, títulos, certificados y cualquier otro documento que le puedan solicitar. Tener todo preparado puede hacer la diferencia.
- Cuide su presentación personal: No hace falta ir extremadamente elegante, pero sí presentarse de forma ordenada y limpia. La imagen personal sigue siendo una parte importante durante un proceso de contratación.
- Investigue sobre la empresa: Conocer a qué se dedica la compañía y cuáles son sus valores demuestra interés y preparación al momento de conversar con los reclutadores.