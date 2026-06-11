¿Busca una oportunidad para crecer? Feria de empleo reunirá empresas, pasantías y talleres gratuitos

La Feria de Empleo Sostenible se realizará en las instalaciones del CFIA, en Curridabat.

Encontrar una oportunidad laboral puede ser todo un reto, especialmente para quienes están dando sus primeros pasos en el mercado de trabajo. Por eso, una iniciativa que reunirá empresas, opciones de empleo, pasantías y talleres gratuitos busca convertirse en una vitrina para jóvenes profesionales y estudiantes avanzados.

Por eso la CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica) realizará la primera edición de la Feria de Empleo Sostenible, una actividad diseñada para conectar a empresas con personas interesadas en encontrar trabajo, realizar prácticas profesionales o acceder a pasantías.

La feria se llevará a cabo el sábado 18 de julio, de 10 a.m. a 3:30 p.m., en las instalaciones del CFIA, ubicadas en Curridabat, San José, contiguo al San José Indoor Club.

Además de las oportunidades laborales, los asistentes podrán participar de manera gratuita en charlas y talleres sobre diversos temas relacionados con el desarrollo profesional.

Según informaron los organizadores, la actividad también promoverá acciones alineadas con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, siguiendo los lineamientos del programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Eventos Sostenibles.

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La feria de empleo será el 18 de junio. captura (captura /empleo)

La invitación está dirigida especialmente a jóvenes profesionales y estudiantes avanzados que deseen ampliar su red de contactos, conocer oportunidades de crecimiento y acercarse a empresas de diferentes sectores.

Las personas interesadas deben completar previamente el proceso de inscripción mediante el código QR de la foto.

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

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1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.