Cadena de sushi necesita contratar personal: abrió plazas en varias áreas

Si le gusta el ambiente de restaurantes y quiere brete, esta puede ser su oportunidad

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted es amante del sushi y busca trabajo en un lugar con buena vibra, ponga mucha atención, porque la cadena Nacion Sushi abrió varias vacantes y está buscando talento para sumarse a su equipo en diferentes áreas.








