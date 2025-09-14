Conocida municipalidad abre plazas para ser parte de su cuerpo de policía

La Municipalidad de Pérez Zeledón abrió el periodo de recepción de oferentes para formar parte de la nueva Policía Municipal.

Se ofrecen plazas para policía nivel A, policía nivel B y coordinador de Policía Municipal, y quienes quieran postular deben enviar su documentación antes del miércoles 15 de octubre de 2025.

Si usted quiere aprovechar esta oportunidad, es importante prepararse antes de enviar su currículum. Primero, revise cuidadosamente los requisitos de cada puesto y asegúrese de cumplirlos al 100%.

El registro se hace enviando un solo archivo PDF con su currículum, cartas de referencia y atestados al correo registropolicial@mpz.go.cr, y completando el formulario oficial en su cuenta oficial de Facebook: Municipalidad de Pérez Zeledón.

Los expertos en recursos humanos aconsejan preparar una presentación clara y ordenada, destacando logros relevantes y experiencia comprobable. En una feria de empleo, la primera impresión cuenta, así que cuide su vestimenta y actitud. Llegar puntual, mantener una sonrisa y mostrar interés genuino son aspectos que los reclutadores valoran.

También es útil investigar sobre la institución antes de la entrevista, saber sus objetivos y funciones, y preparar respuestas a preguntas típicas como “¿por qué desea formar parte de la Policía Municipal?” o “¿cómo manejaría situaciones de presión?”.

Además, recuerde que la feria de empleo es una oportunidad para establecer contactos; incluso, si el puesto específico que busca no está disponible. Mantener contacto con los reclutadores y mostrar disposición a aprender puede abrir puertas en el futuro.

Cumplir con los requisitos, presentarse preparado y con buena actitud puede marcar la diferencia y acercarlo a formar parte de la Policía Municipal de Pérez Zeledón.

Si tiene alguna duda sobre estos puestos, puede llamar al 2220-6693.