Ofertas de empleo

Conocida municipalidad abre plazas para ser parte de su cuerpo de policía

Se buscan policías Nivel A, Nivel B y coordinador de policía

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
municipalidad de Pérez Zeledón
La municipalidad de Pérez Zeledón tiene varios puestos. Captura (municipalidad de Pérez Zeledón/municipalidad de Pérez Zeledón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoMunicipalidad de Pérez Zeledónvacantes de policíaPolicía Municipal
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.