CoopeMontecillos tiene varios puestos de empleo en todo el país

CoopeMontecillos anunció que busca personal para cubrir 65 vacantes en distintas áreas de su operación durante todo el mes de octubre. Las oportunidades incluyen posiciones en planta de producción, centros de carne y distribución en varios puntos de Costa Rica.

Entre los puestos disponibles se encuentran choferes B3, ayudantes de ruta, cargador de canal nocturno, despachador de almacenes, auxiliares de planta y dependientes en centros de carne. Las vacantes se abren en respuesta al crecimiento del negocio y la alta demanda del sector cárnico, especialmente en Alajuela y otras regiones del país.

La empresa CoopeMontecillos está creciendo en el país.

“El crecimiento de nuestras operaciones y la llegada de la temporada alta nos impulsan a abrir nuevas oportunidades de empleo. Estos puestos no solo responden a la necesidad de fortalecer nuestros equipos en un momento clave, sino que también representan una manera de generar bienestar en más familias.

“En CoopeMontecillos creemos firmemente que el talento humano es la base de nuestro crecimiento, y por eso buscamos personas comprometidas que quieran crecer junto a nosotros”, aseguró Miyee Young Delgado, directora de Capital Humano.

Como cooperativa de cogestión, CoopeMontecillos ofrece beneficios atractivos como posibilidad de ser asociado tras tres meses en la cooperativa, asociación solidarista, seguro médico, becas de estudio, capacitaciones y oportunidades de crecimiento profesional.

Si está interesado en alguna de las vacantes, puede enviar su currículum al correo reclutamiento@montecillos.com o vía WhatsApp a los números: 2437-1352 / 2437-1354 / 2437-1469 / 2437-1477 / 2437-1482.

No deje pasar la oportunidad de formar parte de una cooperativa que valora el talento humano, brinda estabilidad y permite crecer profesionalmente mientras se aporta al desarrollo de más familias en todo el país.