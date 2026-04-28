Ofertas de empleo

Correos de Costa Rica anuncia feria de empleo y cuenta con varias plazas disponibles

La institución busca personal para puestos como auxiliar postal, operario de procesos, mensajero y chofer B3; las personas solo deberán llenar un formulario en el lugar

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Por Fabiola Montoya Salas

Si usted busca trabajo, esta puede ser una buena oportunidad para arrancar mayo con un empleo nuevo.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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