Correos de Costa Rica anuncia feria de empleo y cuenta con varias plazas disponibles

Si usted busca trabajo, esta puede ser una buena oportunidad para arrancar mayo con un empleo nuevo.

Correos de Costa Rica anunció una nueva feria de empleo el 29 de abril en la plaza principal de Multicentro en Desamparados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la que estará reclutando personal para varios puestos dentro de la institución.

Correos de Costa Rica tiene varios puestos de empleo.

Entre las vacantes disponibles aparecen plazas para:

Auxiliar postal

Operario de procesos

Mensajero

Chofer con licencia B3

La institución informó que esta actividad busca abrir oportunidades para personas interesadas en formar parte de su equipo de trabajo.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que los interesados no tendrán que llegar cargando papeles ni documentos impresos.

Según explicó Correos de Costa Rica, las personas únicamente deberán completar un formulario directamente en el sitio de la feria.

La institución invitó a quienes estén buscando una oportunidad laboral a acercarse y participar del proceso de reclutamiento.

Aunque en la publicación no se detallaron requisitos específicos para cada puesto, normalmente este tipo de plazas solicita experiencia relacionada con el área y disponibilidad para trabajar en distintos horarios, dependiendo del cargo.

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Las vacantes incluyen puestos operativos y de logística, áreas fundamentales dentro del funcionamiento diario de Correos de Costa Rica.

La entidad no precisó cuántas plazas estarán disponibles; sin embargo, aseguró que la actividad forma parte de sus esfuerzos por fortalecer el equipo de trabajo en diferentes áreas.

Acá le contamos detalles de la feria de empleo.

Consejos para aprovechar una feria de empleo

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Llegue temprano: Cuanto más temprano llegue, más oportunidad tendrá de conversar con reclutadores antes de que haya demasiada gente.

Vaya bien presentado: No hace falta ir extremadamente formal, pero sí dar una buena impresión. Use ropa limpia, ordenada y cómoda.

Lleve su currículum digital listo: Aunque algunas empresas no piden documentos impresos, sí pueden solicitar información digital o pedirle enviarla después.

Practique cómo presentarse: Tenga claro quién es usted, qué experiencia tiene y qué tipo de trabajo busca. Hablar con seguridad ayuda muchísimo.