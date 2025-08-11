Corrugados Corbel Belén ofrece múltiples vacantes: así puede postularse

Corrugados Corbel Belén está en busca de personal para su equipo, por eso, si busca empleo, esta podría ser una opción si cumple con los requisitos.

Mónica Leiva, reclutadora de recursos humanos de la empresa, le contó a este medio que los puestos de empleo que tienen disponibles en este momento son: servicio al cliente bilingüe e ingeniero en mantenimiento industrial.

Acá le contamos cómo aplicar. Cortesía (cortesía /cortesía)

Para cada uno de los puestos, la organización pide diferentes requisitos. Por ejemplo, para el puesto de servicio al cliente bilingüe piden:

-Técnico Medio o Diplomado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas, Relaciones Internacionales, Servicio al Cliente.

LEA MÁS: Heredia tendrá una gran feria de empleo con buses gratuitos al lugar

- Mínimo 1 año de experiencia en el área de ventas.

- Inglés avanzado.

- Dominio de Paquetes de Cómputo.

- Ubicación Puesto: Rivera de Belén, Heredia

En habilidades solicitan:

- Buena comunicación verbal y escrita.

- Proactivo.

-Trabajar bajo presión.

-Trabajo en equipo.

- Actitud positiva.

LEA MÁS: Estas son las carreras universitarias con más demanda en el mercado laboral

Y para los que buscan un puesto de ingeniería electromecánica o mantenimiento industrial, solicitan:

-Bachillerato en Ingeniería en Electromecánica, Mecánica, Mecatrónica o Mantenimiento Industrial.

-Tres años de experiencia en puestos similares.

- Dominio de paquetes de cómputo.

- Conocimiento y dominio de software especializado ERP 5, CMMS ‘s, CMS ‘s SCADA.

LEA MÁS: No pierda la oportunidad de salir con trabajo fijo en esta feria de empleo

- Conocimiento en instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos como: Motores AC/CD, PLC’s, sistemas de control de velocidad con variador de frecuencia y Drives.

-Experiencia en manejo de personal.

- Preferiblemente con conocimiento en módulo de mantenimiento E-volution.

- Disponibilidad para trasladarse a compañías hermanas.

- Inglés avanzado

Además, solicitan algunas habilidades como:

- Comunicación y presentación.

- Interrelación con clientes externos.

- Capacidad para trabajar en equipo y liderar grupos interdisciplinares.

-Fuertes dotes para el análisis y resolución de problemas

Leiva le explicó a La Teja que son varios puestos en esas áreas, por eso, si cumple con algunos de los requisitos, no dude mandar su documentación al correo electrónico reclutamieto@corbel.co.cr