Crowne Plaza San José está contratando: estos son los puestos y requisitos

Crowne Plaza quiere ampliar su equipo con personas proactivas, bilingües y con buena actitud de servicio

Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando empleo en el área hotelera, esta podría ser su oportunidad. El hotel Crowne Plaza San José, ubicado en La Sabana está contratando personal para diferentes puestos en áreas de atención, cocina, administración y seguridad.








Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

