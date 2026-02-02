Empleo en la UCR: nuevas vacantes disponibles; revise los detalles antes de la fecha límite

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó su concurso externo para cuatro nuevos puestos en diferentes áreas.

Tome en cuenta que el recibimiento de solicitudes empezó el lunes 2 de febrero y cierra el miércoles 4.

A continuación le detallamos los requisitos para optar por cada puesto y las principales tareas que tiene a cargo, según la información anunciada en La Nación y el sitio web de la Universidad.

Técnico en sonido televisivo

Requisitos Copiado!

Primer año aprobado en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción Audiovisual, o Título de Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente en el área mencionada.

10 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimiento en técnicas de operación de equipo de audio para televisión; intermedios de composición musical, edición y posproducción de audio; registro y ampliación de sonido, así como su procesamiento digital.

Criterio de idoneidad Copiado!

Licencia de conducir tipo B1 al día.

Permiso para conducir vehículos oficiales (en caso de emergencia).

Conocimiento en todo el proceso de sonido de micrófonos y altavoces durante las grabaciones de los programas.

Habilidad en equipos de audio y grabación.

Capacidad para reportar averías de equipos de audio y grabación.

Conocimientos en post-producción de audio y sonido.

Algunas actividades esenciales Copiado!

Preparar el equipo de audio (cables, micrófonos, audífonos) que se requieran para las grabaciones.

Probar el equipo de audio previo a la grabación.

Controlar la calidad del audio durante la grabación.

Elaborar la musicalización del audio pregrabado.

Reeditar el audio pregrabado para mejorar la calidad del sonido.

Operario en mantenimiento general de instalaciones

Requisitos Copiado!

Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en mantenimiento de edificaciones o fontanería.

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimiento en técnicas constructivas y labores de mantenimiento, básico de cableado eléctrico, distribución y trazo de obras, características y tamaños de los materiales de construcción.

Manejo de diferentes materiales (viniles reflectivos, acrílico, aluminio, poliestileno, entre otros).

Dominio de serigrafía básica y materiales para su uso tales como solventes y tintas, además de básicos en soldadura.

Deseables Copiado!

Conocimiento básico en el área de electricidad y fontanería.

Licencia de conducir tipo B1 al día.

Algunas actividades esenciales Copiado!

Recibir órdenes de construcciones y reparaciones de infraestructuras.

Elaborar lista de materiales junto con el superior inmediato y ejecuta las labores asignadas.

Realizar reparaciones menores de fontanería, albañilería, pintura, eléctricas y de carpintería, con supervisión.

Solicitar verificación y aprobación del trabajo.

Confeccionar boleta de liquidación de la obra.

Instalar y desinstalar estructuras móviles, equipo audiovisual o de laboratorio.

Auxiliar de mantenimiento general de instalaciones

Requisitos Copiado!

Título de Tercer Ciclo aprobado de la Educación General Básica (noveno año).

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimiento en carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, reparación de infraestructuras en general; manejo de herramientas y equipos.

Deseables Copiado!

Dominio básico en el área de electricidad y fontanería.

Licencia de conducir tipo B1 al día.

Algunas actividades esenciales Copiado!

Brindar asistencia al operario de mantenimiento en la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas, en las que se solicita la construcción o reparación de infraestructura.

Asistir en la ejecución de labores de construcción de infraestructura, ya sea carpintería, albañilería y/o pintura, con supervisión.

Brindar asistencia al operario de mantenimiento en la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas para instalar estructuras móviles, toldos, stands, etc.

Profesional en informática

Requisitos Copiado!

Título de bachillerato en una carrera del área de Computación e Informática.

Preferiblemente 12 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos en: leyes, normativa y jurisprudencia relacionada con el cargo; procedimientos internos e institucionales relacionados; actualización en el uso y manejo de herramientas de software y hardware; estructura organizativa de la Universidad.

Criterio de idoneidad Copiado!

Claridad y asertividad en reportes y procedimientos; trabajo en equipo para resolver situaciones críticas.

Actualización continua en tendencias tecnológicas.

Pensamiento crítico para evaluar soluciones basadas en evidencias.

Adaptabilidad a cambios de prioridad; organización del tiempo para garantizar niveles de servicio adecuados (SLA).

Actitud ética y confidencialidad.

Deseable Copiado!

•Incorporado y activo en el Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica.

Algunas actividades esenciales Copiado!

Realizar labores tendientes a la administración de la infraestructura de red y de servidores, tales como: definir perfil, crear, asignar o eliminar cuentas de acceso, respaldar información, monitorear y asegurar su adecuado funcionamiento, entre otras.

Analizar solicitudes de creación o actualización de bases de datos y sistemas de información específicos, determina requerimientos y desarrolla e implementa aplicaciones, según se requiera.

Realizar pruebas a las aplicaciones para validar su funcionamiento y elaborar el Manual de Usuario correspondiente.

Diseñar, desarrollar, administrar y brindar mantenimiento a sitios web.

Para aplicar a cualquiera de los puestos, debe registrarse en el sistema Bolsa de Empleo de la UCR, tras lo cual recibirá por correo electrónico una contraseña temporal.

A continuación, ingrese sus datos y adjunte en formato PDF los archivos solicitados por la plataforma. Después, en la pestaña “Concursos Externos”, podrá seleccionar el concurso de interés.