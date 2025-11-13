Ofertas de empleo

Empleo: Hotel que abrirá en 2026 anuncia feria para cubrir sus puestos vacantes

Las personas interesadas deben llevar su hoja de vida impresa y actualizada, y llegar preparadas para las entrevistas

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Hotel Hyatt Place San José Cariari —que abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026— convocó a su primer feria de empleo, con la que buscará llenar las plazas necesarias para su operación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Hyatt Place CariariEmpleoFeria de empleo
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.