Empleo: Hotel que abrirá en 2026 anuncia feria para cubrir sus puestos vacantes

El Hotel Hyatt Place San José Cariari —que abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026— convocó a su primer feria de empleo, con la que buscará llenar las plazas necesarias para su operación.

El evento se realizará el miércoles 19 de noviembre en el antiguo Centro Comercial Real Cariari, específicamente en las oficinas de BeeWorking Heredia, contiguas a la tienda Aliss.

La proyección del hotel es que, a partir de esta feria, se logren identificar los perfiles necesarios “para cubrir cerca de 40 puestos vacantes previo a la apertura”.

Entre las posiciones disponibles destacan: anfitriones bilingües de recepción y de alimentos y bebidas; cocineros y pileros; agentes de contabilidad; camareras y personal de áreas públicas; técnicos de mantenimiento; agentes de prevención; y un coordinador o coordinadora de ventas, entre otros.

Horario y requisitos

La feria empezará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 3:30 de la tarde, y el único requisito para participar es presentar la hoja de vida actualizada.

“Queremos atraer talento comprometido y apasionado por el servicio”, señaló Marjorie Calvo, gerente general del hotel. “Invitamos a todas las personas interesadas a traer su hoja de vida impresa y actualizada, además de venir preparadas para sus entrevistas. Buscamos profesionales con experiencia en el mundo hotelero y con vocación por la excelencia”.

Las personas interesadas deben llevar su hoja de vida impresa y actualizada, y llegar preparadas para las entrevistas. (Hyatt Place Cariari/Hyatt Place Cariari)

El Hyatt Place Cariari forma parte del portafolio de Cariari Premium Outlets S.A., empresa costarricense que también desarrolla y administra el Centro Comercial Real Guachipelín y el Centro Comercial Galería, en Escazú; y el Condominio San Antonio, entre otros proyectos.

El nuevo complejo contará con ocho pisos, 123 habitaciones, piscina, salones para eventos, restaurantes y parqueo.