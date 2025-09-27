Ofertas de empleo

Empleo público: Poder Judicial busca llenar todas estas plazas

Por Mathew Chaves

El Poder Judicial mantiene activos diversos procesos de reclutamiento de empleo público para nutrir sus registros de personal en distintas áreas, desde el campo policial y de seguridad hasta jurisdicciones legales de alta especialización.








