Empleo público: trabajo en el ICE con salarios de hasta ¢1,7 millones; conozca cómo concursar

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió dos procesos de reclutamiento externo para conformar registros de elegibles que permitan cubrir plazas vacantes de empleo público en el corto y mediano plazo, con salarios brutos que alcanzan hasta ¢1,7 millones.

Las convocatorias, disponibles hasta el 9 de abril, están dirigidas a perfiles en química y gestión corporativa de riesgos, bajo esquemas de contratación indefinida y jornadas de 48 horas semanales.

Quienes estén interesados deben prestar especial atención a las fechas de cierre, ya que los concursos tienen periodos de aplicación distintos en abril de 2026.

Ambos procesos se desarrollan mediante registros de elegibles con una vigencia de tres años, lo que permitirá al ICE realizar futuras contrataciones conforme surjan necesidades institucionales.

Puestos, salarios y condiciones

Ambos cargos requieren disponibilidad para desempeñarse en modalidad presencial, de teletrabajo o mixta, según las necesidades institucionales del momento.

Profesional Ejecutor de Laboratorio Químico

Cuenta con un salario bruto mensual de ¢1,4 millones. Sus funciones incluyen el diseño y supervisión de muestreos, análisis de laboratorio químico, mantenimiento de equipos especializados, atención de auditorías y asesoría técnica sobre resultados en muestras como agua, combustibles y aceites industriales.

Requisitos Copiado!

Académicos: Bachillerato universitario o superior en Química, Química Industrial o Laboratorista Químico.

Experiencia: Al menos dos años en ensayos de laboratorio químico.

Legales: Incorporación al colegio profesional correspondiente.

Otros: Disponibilidad para desplazamientos. Se considera deseable contar con licencia B1.

Profesional en Multiamenazas Corporativo

Ofrece un salario bruto de ¢1,7 millones. Este puesto se enfoca en la planificación, dirección y supervisión del monitoreo estratégico multiamenaza 24/7, así como en la gestión de riesgos que puedan afectar la continuidad operativa del ICE y sus empresas.

Requisitos Copiado!

Académicos: Licenciatura o grado superior en Administración, Ingeniería Industrial u otras carreras afines.

Experiencia: Mínimo cuatro años en manejo de equipos de trabajo o gestión de emergencias.

Legales: Incorporación al colegio profesional respectivo.

Otros: Disponibilidad para desplazamientos. Se considera deseable el dominio básico de inglés y licencia B1.

¿Cómo aplicar?

Los interesados deben aplicar a través del portal oficial del ICE, completar el perfil de candidato, adjuntar el currículum actualizado y enviar la documentación requerida (títulos, certificaciones y cédula) al correo correspondiente de cada puesto.

En el caso del puesto de Laboratorio Químico, los documentos deben remitirse al correo aordoneza@ice.go.cr, mientras que para Multiamenazas Corporativo se deben enviar a la dirección pguardia@ice.go.cr.

Las fechas de postulación varían según el puesto: del 25 de marzo al 7 de abril de 2026 para Laboratorio Químico, y del 24 de marzo al 9 de abril de 2026 para Multiamenazas Corporativo.

El ICE advierte que el sistema de aplicación incluye preguntas descalificadoras vinculadas a los requisitos obligatorios, por lo que una respuesta incorrecta genera la exclusión inmediata del proceso.

El proceso de selección se compone de tres fases excluyentes:

Etapa 1: Verificación del cumplimiento de requisitos.

Verificación del cumplimiento de requisitos. Etapa 2: Evaluaciones (pruebas psicométricas y técnicas).

Evaluaciones (pruebas psicométricas y técnicas). Etapa 3: Entrevista con la jefatura.

Las evaluaciones y entrevistas se realizarán de forma virtual, por lo que los candidatos deberán contar con los medios tecnológicos necesarios.