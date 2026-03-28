Ofertas de empleo

Empleo público: trabajo en el ICE con salarios de hasta ¢1,7 millones; conozca cómo concursar

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Por Marcia Solano Miller

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió dos procesos de reclutamiento externo para conformar registros de elegibles que permitan cubrir plazas vacantes de empleo público en el corto y mediano plazo, con salarios brutos que alcanzan hasta ¢1,7 millones.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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