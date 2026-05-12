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Empresa abre puertas a ticos para trabajar en proyectos internacionales: vea cómo aplicar en feria de empleo

Johnson Controls llega a Talent Costa Rica con oportunidades para ingenieros y estudiantes que quieren dar el salto al mundo global

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Por Fabiola Montoya Salas
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Johnson Controls busca talento en ingeniería para proyectos internacionales. (cortesía /empleo)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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