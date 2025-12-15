Ofertas de empleo

Empresa busca bodegueros y montacarguistas en San Sebastián

La empresa El Bodegón de la Cerámica abrió vacantes para bodega y manejo de montacargas en San Sebastián

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar. La empresa El Bodegón de la Cerámica abrió un proceso de contratación para bodegueros y montacarguistas en su sede ubicada en San Sebastián.








