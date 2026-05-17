Empresa busca empacadores para jornada nocturna y ofrece contratación inmediata

Para quienes andan pulseándola y buscan una oportunidad laboral, esta puede ser una buena noticia. La empresa Productos Kitty anunció que está contratando empacadores para trabajar en horario nocturno y con disponibilidad inmediata.
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La vacante está dirigida a personas que residan en Cartago o en zonas cercanas, ya que el puesto requiere laborar de 5 p. m. a medianoche.
Entre los requisitos que solicita la empresa se encuentran tener la primaria completa y disponibilidad de horario. Además, contar con experiencia previa en plantas de producción de alimentos y tener curso de manipulación de alimentos será considerado un plus.
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Aunque no es indispensable, para los turnos nocturnos se recomienda que las personas tengan transporte propio.
La compañía también destacó que buscan personas proactivas, responsables y con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Las personas interesadas pueden enviar su currículo al correo reclutamiento2@productoskitty.com o comunicarse al número 8792-0012. Además, deben indicar en el asunto el puesto al que desean aplicar.
Consejos para aplicar a un puesto de empleo:
- Lleve sus documentos completos: Antes de asistir a una entrevista o feria de empleo, asegúrese de portar su currículum actualizado, copia de cédula, títulos, certificados y cualquier otro documento que le puedan solicitar. Tener todo preparado puede hacer la diferencia.
- Cuide su presentación personal: No hace falta ir extremadamente elegante, pero sí presentarse de forma ordenada y limpia. La imagen personal sigue siendo una parte importante durante un proceso de contratación.
- Investigue sobre la empresa: Conocer a qué se dedica la compañía y cuáles son sus valores demuestra interés y preparación al momento de conversar con los reclutadores.
- Sea puntual: Llegar tarde a una entrevista puede jugarle en contra desde el inicio. Lo recomendable es presentarse al menos 10 o 15 minutos antes de la hora indicada.