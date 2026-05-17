Empresa busca empacadores para jornada nocturna y ofrece contratación inmediata

La empresa tiene varios puestos de empleo.

Para quienes andan pulseándola y buscan una oportunidad laboral, esta puede ser una buena noticia. La empresa Productos Kitty anunció que está contratando empacadores para trabajar en horario nocturno y con disponibilidad inmediata.

LEA MÁS: ¿Anda buscando trabajo? Feria ofrecerá 8.000 puestos y hasta becas en inteligencia artificial

La vacante está dirigida a personas que residan en Cartago o en zonas cercanas, ya que el puesto requiere laborar de 5 p. m. a medianoche.

Acá le contamos cómo aplicar.

Entre los requisitos que solicita la empresa se encuentran tener la primaria completa y disponibilidad de horario. Además, contar con experiencia previa en plantas de producción de alimentos y tener curso de manipulación de alimentos será considerado un plus.

LEA MÁS: Empresa abre puertas a ticos para trabajar en proyectos internacionales: vea cómo aplicar en feria de empleo

El empleo es en horario nocturno. captura (captu/captura)

Aunque no es indispensable, para los turnos nocturnos se recomienda que las personas tengan transporte propio.

La compañía también destacó que buscan personas proactivas, responsables y con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Las personas interesadas pueden enviar su currículo al correo reclutamiento2@productoskitty.com o comunicarse al número 8792-0012. Además, deben indicar en el asunto el puesto al que desean aplicar.

Consejos para aplicar a un puesto de empleo: