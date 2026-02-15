Empresa K-9 busca oficiales de seguridad: vea requisitos y cómo aplicar

Si usted tiene experiencia en seguridad y anda buscando trabajo, esta información le puede interesar. La empresa K-9 abrió un proceso de reclutamiento para contratar oficiales de seguridad que cubran días libres en distintas zonas del país.
Las plazas disponibles son para trabajar en Alajuela, Heredia y San José.
LEA MÁS: Samtec abre contratación de operarios de producción para turnos de tarde y noche
¿Cuáles son los requisitos?
La compañía solicita:
Primaria completa.
Experiencia mínima de un año en puestos de seguridad.
Portación de armas al día o en trámite.
Buen servicio al cliente.
Contar con medio de transporte propio.
Además, las personas interesadas deben presentar un currículum completo que incluya: CV actualizado, tres cartas de servicio o recomendación, copia de cédula, título de estudios y hoja de delincuencia original.
LEA MÁS: Rosti abre plazas en varias zonas del país: vea cómo aplicar y cuáles son los puestos
Beneficios
K-9 indicó que ofrece beneficios como asociación solidarista, póliza de vida, uniforme de calidad sin costo y servicio de psicólogo de planta.
¿Cómo aplicar?
Quienes deseen participar en el proceso pueden escanear el código QR del anuncio o ingresar al sitio web reclutamiento.k-9apps.com.
Para consultas también está disponible el número telefónico 6399-0674.
Consejos para aplicar a una vacante:
- Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
- Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
- Cuide su correo y su nombre de archivo: He visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
- Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.
- Investigue la empresa antes de la entrevista: Cuando le pregunto “¿qué sabe de nosotros?” y no sabe nada, pierde puntos. Revise redes sociales, página web y valores de la empresa. Eso demuestra interés real.