Empresa K9 abre vacantes para oficiales de seguridad en Alajuela y Heredia

La empresa de seguridad K9 anunció la apertura de vacantes para oficiales de seguridad en distintas zonas del país, principalmente en Alajuela centro y alrededores, Coyol de Alajuela, así como Heredia centro y Lagunilla.

La empresa busca personal para varias partes del país. (Rafael Pacheco Granados)

La compañía ofrece beneficios como póliza de vida, asociación solidarista, atención con psicólogo de planta y uniforme de alta calidad sin costo para el colaborador.

Entre los requisitos para aplicar se solicita contar con sexto grado de escolaridad, al menos un año de experiencia en seguridad, portación de armas al día o en trámite, habilidades en servicio al cliente y medio de transporte propio.

Además, las personas interesadas deben presentar currículo completo, que incluya hoja de vida, tres cartas de recomendación o de servicio, copia de la cédula, título de estudios y hoja de delincuencia al día.

Quienes deseen formar parte del equipo de seguridad de K9 pueden aplicar mediante el sitio web reclutamiento.k-9apps.com o realizar consultas a través del WhatsApp 6399-0674.

Acá le contamos cómo puede aplicar. (K9 interna/K9)

Consejos para aplicar a puestos de trabajo:

Revise bien la información antes de enviar su solicitud: Asegúrese de que sus datos personales, experiencia y contacto estén completos y actualizados.

Adjunte un currículum claro y ordenado: Destaque su experiencia más reciente y relevante para el puesto al que está aplicando.

Siga las instrucciones al pie de la letra: Si el formulario pide documentos específicos, súbalos completos y en el formato solicitado.

Utilice un correo y número de contacto formales: Evite apodos o direcciones poco profesionales; eso también cuenta en el proceso de selección.

Aplique solo a puestos que se ajusten a su perfil: Lea bien los requisitos y postúlese únicamente si cumple con lo solicitado.

