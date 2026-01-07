Empresa privada está reclutando personal para trabajar en el aeropuerto Juan Santamaría

Si está buscando una oportunidad laboral y le interesa formar parte del equipo de seguridad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, esta es su oportunidad, pues la empresa ACSI (Aviation Security), ubicada en Alajuela, está en busca de nuevos talentos para el puesto de agente de seguridad de la aviación.

La feria de empleo será el 10 de enero. Captura (captura {/captura)

Los requisitos son:

Curso básico de seguridad privada.

Carnet de agente de seguridad privada (deseable).

(deseable). Huellas dactilares y psicológico vigentes.

y Noveno año cursado o aprobado.

cursado o aprobado. Residir en Alajuela, Heredia o alrededores del aeropuerto Juan Santamaría.

LEA MÁS: Joven pasó de vender comida en la calle a luchar por ser el primer finalista del reality Guerra de Cócteles

La cita será el sábado 10 de enero de 2026 en el centro de comercio Inti, en Alajuela, oficina 73. El horario de atención será de 7:30 a.m. a 11 a.m., así que no pierda tiempo y prepárese para esa gran oportunidad laboral.

Si está interesado, puede obtener más información o hacer consultas al 8754-2772.

LEA MÁS: Enrique Porras, el héroe anónimo que mantiene viva la magia del Parque Diversiones

¡No deje pasar esta oportunidad y prepárese para ser parte de este equipo de seguridad que trabaja en uno de los lugares más importantes del país!

Acá le contamos de la feria de empleo. (Cortesía/Fidélitas)

Consejos para asistir a una feria de empleo

Si va a participar en una feria de empleo, es importante estar bien preparado.

Primero, investigue las empresas que estarán presentes y qué puestos ofrecen, para que pueda enfocarse en las oportunidades que más le interesen.

Lleve varias copias de su currículum actualizado y bien estructurado. Vístase de manera profesional, una buena primera impresión siempre cuenta.

Durante la entrevista, sea puntual, cordial y claro al hablar de su experiencia y habilidades. También, prepárese para hacer preguntas a los reclutadores sobre la empresa y los puestos.

Mantenga una actitud positiva y siga en contacto con las empresas después del evento para mostrar su interés.

LEA MÁS: Inicie el año con trabajo fijo: esta feria de empleo podría ser su oportunidad

Recuerde que en la sección de empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y consejos laborales.