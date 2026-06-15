Ofertas de empleo

Empresa que opera en el aeropuerto Juan Santamaría busca coordinadores de seguridad

La vacante es de medio tiempo y ofrece estabilidad laboral, capacitación constante y oportunidades de crecimiento

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Por Fabiola Montoya Salas
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de empleo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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