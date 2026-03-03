Ofertas de empleo

Empresa que opera en el Juan Santamaría busca personal para seguridad y operador de rayos X

ACSI Aviation Security abrió puestos para contratar personal que trabaje dentro del aeropuerto

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo y vive en Alajuela, Heredia o zonas cercanas, esta información le interesa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoACSI
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.