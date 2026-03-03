Empresa que opera en el Juan Santamaría busca personal para seguridad y operador de rayos X

Si usted anda buscando trabajo y vive en Alajuela, Heredia o zonas cercanas, esta información le interesa.

La empresa ACSI Aviation Security, que opera dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, abrió una feria de empleo para contratar agentes de seguridad de la aviación y operadores de rayos X.

La empresa ACSI trabaja dentro del aeropuerto Juan Santamaría. (ACSI /ACSI)

La compañía necesita reforzar su equipo y está recibiendo hojas de vida de personas que cumplan con los requisitos y quieran formar parte del personal que trabaja dentro de la terminal aérea más importante del país.

LEA MÁS: ¿Anda buscando trabajo? Llega la feria “Barva-Bretea Search” con decenas de empresas

Para el puesto de agente de seguridad de la aviación, solicitan:

LEA MÁS: Hospital México tendrá una feria de empleo esta semana

Curso Básico de Seguridad Privada.

Carnet de Agente de Seguridad Privada (deseable).

Huellas dactilares y examen psicológico vigentes.

Noveno año cursado o aprobado.

Residir en Alajuela, Heredia o alrededores del aeropuerto.

En el caso del puesto de operador de rayos X, los requisitos son:

Carnet de Agente de Seguridad Privada.

Curso de Operador de Rayos X.

Noveno año aprobado.

Experiencia trabajando en el aeropuerto.

Residir en Alajuela, Heredia o zonas cercanas.

¿Cómo aplicar?

LEA MÁS: Le contamos la historia del joven que se hizo viral por trabajar en una bananera y estudiar en la U, su sueño está a punto de cumplirse

Si usted cumple con los requisitos y quiere optar por una de estas plazas, puede enviar su hoja de vida al correo empleos@acsisecurity.com

También puede escribir al WhatsApp 8754-2772 para recibir más información.

La oportunidad es ideal para personas con experiencia en seguridad privada que quieran trabajar en un entorno aeroportuario y formar parte de una empresa que opera directamente en el Juan Santamaría.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Sea claro y vaya al punto: Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.

2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.

3. Cuide la ortografía y la presentación: Errores ortográficos o un documento desordenado pueden dejarlo fuera del proceso de inmediato. Use un formato limpio, profesional y fácil de leer.

4. Adapte el currículum al puesto: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste su perfil y experiencia según lo que pide la empresa. Resalte lo que más se relacione con esa vacante.

5. Incluya datos de contacto actualizados: Asegúrese de que su número de teléfono y correo electrónico estén correctos. Use un correo profesional, preferiblemente con su nombre y apellido.