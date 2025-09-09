Empresa tica busca peones, operarios y soldadores, acá le contamos cómo aplicar

Si usted está sin trabajo, ponga atención porque la empresa costarricense Puente Prefa, dedicada a la construcción desde hace 45 años, está en busca de personal para reforzar su equipo.

Los puestos disponibles son para peones, operarios de construcción y soldadores, con opciones para trabajar tanto en el plantel de Curridabat como en proyectos fuera de la GAM.

Requisitos básicos Copiado!

Para aplicar necesita llevar:

Copia de la cédula de identidad, de residencia o permiso laboral.

Número de asegurado (en caso de ser extranjero).

Hoja de delincuencia.

Número de cuenta IBAN del Banco de Costa Rica.

¿Dónde aplicar? Copiado!

Las personas interesadas pueden presentarse directamente en las oficinas de Puente Prefa, de lunes a viernes, entre 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

La dirección es sencilla: 100 metros oeste de Café Volio, frente a Pañalera Huggies, en Barrio San José de Curridabat.

Si prefiere llamar o escribir por WhatsApp, puede hacerlo a los teléfonos 2272-1530 o 8313-7776 para recibir más información sobre los puestos.

