Empresas se reúnen en Alajuela para realizar una gran feria de empleo

Si usted anda buscando trabajo, esta es una oportunidad que no puede dejar pasar. El Grupo Bretea organiza una de sus ferias de empleo más esperadas y esta vez la sede será Alajuela, donde se juntarán empresas de distintos sectores que necesitan contratar personal fijo y temporal.

Gran feria de empleo lo espera este viernes en Alajuela. (feria de empleo /cortesía)

La cita será el viernes 3 de octubre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro Cultural de Idiomas, ubicado 175 metros al norte de la oficina de Correos de Costa Rica en el centro de Alajuela.

En la actividad estarán presentes compañías de renombre como Pícaros Coquetas, Pierre Cardin, CTVs, Newrest, GPS, Grupo Monge, Polymer, Ready Pizza, Mayca, Dos Pinos y Funeraria Vida, entre otras. Además de puestos en diferentes áreas, también participarán emprendedores que ofrecerán sus productos.

El organizador de la feria, Marlon Chaves, explicó que la idea es abrir espacio tanto a quienes buscan su primer empleo como a los que desean dar un salto en su carrera laboral.

“Esperamos a todo aquel que quiera impulsar su carrera profesional, ya sea dar un salto al primer trabajo o bien cambiar de trabajo. Los esperamos con el currículum físico o digital completo, para que puedan aplicar a los diferentes puestos de empleo que vamos a tener. Es importante recordar que la feria no tiene ningún costo y puede participar todo aquel que sea mayor de edad”, comentó.

Además de la posibilidad de aplicar directamente, los asistentes podrán aprovechar charlas de orientación y entrevistas inmediatas, lo que aumenta las posibilidades de salir contratado el mismo día.

Si anda en busca de trabajo, aliste su currículum y no deje pasar esta feria que promete ser un verdadero impulso para quienes quieren abrirse espacio en el mercado laboral.

