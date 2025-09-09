¿En busca de trabajo? Si habla inglés hay una opción que le conviene

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de empleo. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

Si usted domina el idioma inglés y anda pulseando trabajo, ponga atención, porque la empresa ManpowerGroup está ofreciendo 110 plazas en Belén de Heredia.

Las vacantes son temporales, pero con chance de quedarse fijo si demuestra talento. Son 60 puestos para Customer Service Representative Bilingüe (en modalidad presencial) y 50 para Customer Support Agent/Híbrido Bilingüe. En ambos casos, se trabaja de lunes a viernes, en jornada diurna.

El trabajo consiste en dar soporte a empresas internacionales, atender consultas sobre tarifas, productos, servicios y todo lo relacionado con atención al cliente.

Para aplicar necesita tener bachillerato en educación media, un nivel avanzado de inglés y experiencia en servicio al cliente.

Según explicó Scarleth Tercero, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, estas oportunidades buscan ayudar a quienes quieren crecer profesionalmente. “Son plazas con condiciones competitivas y opciones reales de desarrollo, perfectas para quienes buscan ingresar de inmediato a un ambiente laboral formal”, aseguró.

Si le interesa, puede escribir al WhatsApp 6421-7389 para recibir más información o arrancar de una vez con el proceso de aplicación.

5 consejos para conseguir empleo

Tenga el currículum al día: Asegúrese de que su CV sea claro, actualizado y sin errores. Incluya su experiencia más reciente y destaque las habilidades que lo hacen diferente. Adapte la aplicación a cada puesto: No mande lo mismo a todas partes. Ajuste su currículum y carta de presentación de acuerdo con el trabajo que está pidiendo. Prepárese para la entrevista: Investigue sobre la empresa, practique posibles preguntas y muéstrese seguro. La primera impresión cuenta mucho. Use sus contactos: A veces una recomendación vale oro. Avísele a familiares y amigos que anda buscando brete; nunca se sabe quién puede ayudarle. No se rinda: Buscar empleo puede ser cansado, pero la constancia es clave. Aplique a varias plazas y siga intentándolo hasta lograrlo.



