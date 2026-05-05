Ofertas de empleo

¿Está buscando trabajo? Walmart le facilita el camino y hasta lo entrevista sin cita

La iniciativa busca que más personas consigan trabajo sin procesos complicados, apostando también por habilidades blandas

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Por Fabiola Montoya Salas
SAN LEANDRO, CALIFORNIA - 9 DE ABRIL: Vista de una tienda Walmart el 9 de abril de 2025 en San Leandro, California. Walmart está revisando sus estimaciones de ganancias del primer trimestre, ya que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump podrían afectar sus ganancias en el primer trimestre.
La empresa tiene varios puestos de trabajo. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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