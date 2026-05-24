Ofertas de empleo

Expo Feria Liberia 2026 reunirá decenas de empresas con ofertas de empleo para los guanacastecos

La feria contará con participación de empresas privadas y apoyo de intermediación laboral para decenas de vacantes

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Por Fabiola Montoya Salas
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Acá le contamos todos los detalles de la feria de empleo. (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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