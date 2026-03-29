Ofertas de empleo

Famosa cadena de comida rápida está recibiendo currículums y busca personal con experiencia

La empresa abrió sus puertas a personas que ya han trabajado en operación, servicio y atención dentro de restaurantes

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Por Fabiola Montoya Salas
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Subway tiene varios puestos de empleo. (subwa/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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