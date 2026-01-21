Famoso gimnasio de Heredia está buscando personal

Si a usted le gusta el ambiente fitness, está buscando trabajo y tiene experiencia, ponga atención porque DMC Fitness, un gimnasio bastante conocido en la zona, anunció una feria de empleo virtual para reforzar su equipo de trabajo en Barva de Heredia.

Acá le contamos los requisitos de DMC.

En esta ocasión, se buscan recepcionistas e instructores, puestos clave para la atención y el acompañamiento de los clientes.

Quienes quieran aplicar deben mandar la hoja de delincuencia y el currículum por correo electrónico: rrhh@dmcfitness.info, poniendo en el asunto: “Feria de empleo – zona Heredia Barva – puesto” (recuerde indicar si aplica para recepcionista o instructor).

La empresa DMC Fitness explicó que están en busca de personas responsables, proactivas y con vocación de servicio, que quieran sumarse a un equipo dinámico y enfocado en el bienestar de sus clientes.

Así que ya sabe, si quiere cambiar de aires, aliste los papeles, actualice el CV y láncese, porque esta puede ser su oportunidad de trabajo fijo.

