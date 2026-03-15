Ofertas de empleo

Famoso hotel busca personal para varias áreas y ofrece diferentes puestos de trabajo

La cadena hotelera Planet Hollywood abrió vacantes en cocina, recepción, mantenimiento, alimentos y bebidas, entre otros departamentos

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Por Fabiola Montoya Salas
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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