Feria de empleo en Heredia le pone en bandeja trabajo y hasta un taller gratis para que se luzca

La feria de empleo promete muchos puestos de trabajo.

Si usted anda buscando trabajo o quiere mejorar su situación laboral, esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo.

Este lunes 18 de mayo se realizará una expo-feria de empleo en el CTP Abelardo Bonilla, ubicado en Paracito de Santo Domingo de Heredia, donde participarán múltiples empresas en busca de talento.

La actividad se desarrollará de 10 a. m. a 2 p. m., así que tendrá tiempo suficiente para acercarse, dejar su currículum y explorar opciones.

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Trabajo para todos los gustos

Uno de los puntos más atractivos de esta feria es que no se trata de una sola empresa, sino de varias compañías que estarán reclutando personal en distintas áreas.

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Esto aumenta sus posibilidades de encontrar un puesto que se ajuste a su perfil, ya sea que tenga experiencia o esté buscando una nueva oportunidad.

Por eso, la recomendación es clara: llegue preparado, con su currículum actualizado y listo para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

No solo brete: también aprendizaje

Pero la cosa no se queda solo en buscar trabajo.

A las 10:10 de la mañana se dará un taller gratuito para todos los asistentes, enfocado en algo que puede marcar la diferencia a la hora de conseguir empleo.

El tema será “Marca personal y cómo prepararse para una entrevista laboral”, una herramienta clave para que usted sepa venderse mejor y destaque frente a otros candidatos.

La feria es en Santo Domingo de Heredia. cortesía (cortes/captura)

Una oportunidad que vale oro

Este tipo de actividades no solo le permite aplicar a diferentes puestos en un solo lugar, sino también mejorar sus habilidades para enfrentar procesos de reclutamiento.

Así que si usted está desempleado o quiere cambiar de trabajo, no lo piense mucho.

Alístese, lleve sus documentos y láncese a esta feria que, además de opciones laborales, le dará herramientas que pueden ayudarle a abrir puertas.