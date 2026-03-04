Feria de empleo en Heredia ofrecerá más de 1.000 vacantes esta semana y puede participar virtualmente

Si usted busca trabajo o quiere aplicar a una pasantía, esta puede ser una buena oportunidad de conseguirlo sin necesidad de salir de la casa.

La Feria Empléate UH 2026 seguirá desarrollándose en modalidad virtual del 5 al 7 de marzo, con más de 1.000 vacantes disponibles.

Acá le contamos cómo puede aplicar. (cortesía )

La actividad es organizada por la Universidad Hispanoamericana y será totalmente gratuita y abierta al público. La dirección electrónica para ingresar se publicará en la página oficial de la universidad.

Acá le contamos de los puestos de empleo. (Cortesía/Fidélitas)

Más de 30 empresas conectadas en línea

Según informó la organización, participarán más de 30 compañías, varias de ellas reconocidas en el ranking Great Place to Work a nivel mundial.

Las oportunidades abarcan distintas áreas, entre ellas Administración, Contabilidad, Ingenierías, Salud, Turismo, Diseño, Publicidad, Derecho, Mecánica Automotriz, Arquitectura, Recursos Humanos, Electromecánica y Electricidad.

Entre las empresas confirmadas destacan Align Technology, Baxter GBS Costa Rica, Bill Gosling Outsourcing, British American Tobacco, Cooperativa de Leche Dos Pinos, Ernst & Young, Procter & Gamble y Cruz Roja, entre muchas otras.

Consejos para aplicar a una vacante: