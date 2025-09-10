Feria de empleo en Limón ofrecerá decenas de plazas este jueves y viernes

Este jueves 11 y viernes 12 de setiembre se realizará en Limón una feria de empleo que pondrá a disposición decenas de oportunidades laborales para la comunidad. La actividad se desarrollará en un horario de 9 de la mañana a 12 mediodía, en el Instituto Cariay, ubicado 50 metros al norte de la iglesia Asambleas de Dios, frente al parque Asís Esna.

El organizador de la feria, Marlon Chaves, explicó que el evento reunirá a diversas empresas que estarán recibiendo hojas de vida y entrevistando a los interesados. Además de la oferta de trabajo, los asistentes podrán conocer programas académicos, participar en talleres y charlas, disfrutar de actividades interactivas y acceder a una red de apoyo para emprendedores.

La feria de empleo será desde la mañana hasta el mediodía. ( - /Getty Images)

La iniciativa busca acercar a los limonenses nuevas opciones laborales y de capacitación, en un espacio que también promueve el intercambio de ideas y el crecimiento personal.

Consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo