Feria de empleo en Limón ofrecerá decenas de plazas este jueves y viernes

Este jueves 11 y viernes 12 de setiembre se realizará en Limón una feria de empleo que pondrá a disposición decenas de oportunidades laborales para la comunidad. La actividad se desarrollará en un horario de 9 de la mañana a 12 mediodía, en el Instituto Cariay, ubicado 50 metros al norte de la iglesia Asambleas de Dios, frente al parque Asís Esna.
El organizador de la feria, Marlon Chaves, explicó que el evento reunirá a diversas empresas que estarán recibiendo hojas de vida y entrevistando a los interesados. Además de la oferta de trabajo, los asistentes podrán conocer programas académicos, participar en talleres y charlas, disfrutar de actividades interactivas y acceder a una red de apoyo para emprendedores.
La iniciativa busca acercar a los limonenses nuevas opciones laborales y de capacitación, en un espacio que también promueve el intercambio de ideas y el crecimiento personal.
Consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo
- Prepare su currículum actualizado: Asegúrese de llevar varias copias impresas y, si es posible, tenga también una versión digital en su correo o en una memoria USB.
- Investigue previamente: Revise qué empresas estarán presentes y piense cuáles se ajustan a su perfil. Eso le permitirá acercarse con mayor seguridad.
- Vístase de manera adecuada: No es necesario usar traje formal, pero sí ropa limpia, ordenada y profesional que refleje buena presentación.
- Practique una breve presentación personal: Sepa explicar en pocos segundos quién es usted, cuáles son sus principales habilidades y qué busca en un empleo.
- Lleve una libreta o su celular para anotar: Tome nota de los contactos, requisitos y pasos a seguir en cada empresa que le interese.
- Haga preguntas inteligentes: Interésese por las vacantes, los requisitos o las oportunidades de crecimiento. Eso demostrará motivación y preparación.
- Mantenga una actitud positiva y cordial: Salude con confianza, mire a los ojos y muestre entusiasmo por las oportunidades.