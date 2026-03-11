Feria de empleo en Moravia tendrá 100 vacantes para personas mayores de 45 años

La feria de empleo será por dos días.

Si usted tiene más de 45 años y está buscando trabajo, preste mucha atención porque esta información le puede abrir una puerta.

La Asociación Gerontológica Costarricense participará en una feria de empleo en el cantón de Moravia, donde ofrecerá 100 vacantes a través de su bolsa laboral Talento Senior+45.

La actividad está dirigida a personas desempleadas mayores de 45 años que deseen incorporarse nuevamente al mercado laboral.

La feria se realizará el 12 y 13 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la Casa de Desarrollo Humano, ubicada contiguo a la municipalidad del cantón.

Esta iniciativa forma parte del trabajo que realiza la Agencia Nacional de Empleo, la cual impulsa espacios para que las personas puedan acercarse a oportunidades laborales.

La feria de empleo será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. (ageci/cortesía)

Oportunidad para volver al mercado laboral

Desde AGECO señalaron que este tipo de actividades buscan apoyar a quienes, a pesar de tener experiencia y conocimiento, muchas veces enfrentan más dificultades para encontrar trabajo.

LEA MÁS: Museo de los Niños busca personal para su elenco artístico: así puede aplicar

Durante la feria, las personas podrán conocer las vacantes disponibles dentro de la bolsa de empleo Talento Senior+45, diseñada específicamente para población mayor de 45 años.

Además, quienes no puedan asistir o deseen conocer más oportunidades laborales también pueden consultar la página oficial www.ane.cr, donde se publican diferentes ofertas de trabajo.

LEA MÁS: CoopeMontecillos tiene oportunidades de trabajo y hasta recibe a personas sin experiencia

Así que si usted está buscando una oportunidad para volver al mercado laboral, esta feria puede ser una excelente opción para presentar su perfil y conocer las vacantes disponibles.

Consejos para ir a una feria de empleo

1. Lleve su currículum actualizado: Antes de ir a la feria, revise que su currículum tenga su información más reciente, experiencia laboral y datos de contacto correctos. Lo ideal es llevar varias copias impresas para poder entregarlas a diferentes empresas.

2. Preséntese de forma profesional: Aunque no sea una entrevista formal, es importante que usted llegue bien presentado, con ropa ordenada y actitud positiva. Recuerde que la primera impresión puede marcar la diferencia.