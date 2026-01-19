Feria de empleo en San José ofrece muchos puestos y acá le contamos

Si anda buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, ponga atención, porque esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.
Este lunes 26 de enero, se realizará la Feria de Empleo Desampa Bretea, organizada por el Grupo Bretea, un evento pensado para ayudarle a encontrar trabajo en distintas áreas.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Feria de empleo ofrece plazas para operarios de producción
La feria se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Casa Acerpa, ubicada en San Miguel de Desamparados, y contará con la participación de empresas reconocidas, que estarán recibiendo currículos y conversando directamente con los interesados.
LEA MÁS: Feria de empleo en Desamparados ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad
Habrá vacantes en áreas operativas, comerciales, administrativas, informáticas, gerenciales y hasta médicas, por lo que vale la pena que se dé la vuelta, aunque ya tenga trabajo o esté buscando algo mejor.
Entre las empresas participantes destacan: Pierre Cardin, Corporación del Valle Metropolitano S.A., Aldeas Infantiles SOS, TransPerfect, Ventus, Sigma, K-9, Red Volution, Securitas, UCAF, Grupo Bonanza, El Lagar y Coca-Cola Femsa, entre otras.
La recomendación es que llegue con su currículum actualizado, buena actitud y todas las ganas de salir con una oportunidad bajo el brazo. La entrada es gratuita y el ambiente está pensado para que usted pueda conversar directamente con los reclutadores.
Consejos para ir a una feria de empleo
- Lleve su currículum actualizado: Imprima varias copias y tenga una versión digital lista en su celular.
- Preséntese con buena apariencia: Ropa limpia, ordenada y apropiada le dará buena primera impresión.
- Llegue temprano: Así tendrá tiempo de recorrer todos los puestos y hablar con más reclutadores.
- Prepare su presentación personal: Tenga listo un “minidiscurso” de 30 segundos sobre quién es y qué experiencia tiene.
- Investigue las empresas que asistirán: Saber a qué se dedican y sus vacantes le permitirá hacer preguntas inteligentes.