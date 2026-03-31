Feria de empleo hotelera busca personal este 10 de abril: Vea dónde dejar su currículum

Le contamos detalles de la feria de empleo.

Si usted anda buscando trabajo o quiere darse una nueva oportunidad laboral, esta información le puede servir bastante.

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Se trata de una feria de empleo hotelera que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, una actividad pensada para personas interesadas en desarrollarse dentro de la industria hotelera y que están en busca de una opción para dejar su currículum.

La invitación fue lanzada como una oportunidad para quienes quieren crecer en este sector, uno de los que más movimiento genera en distintas zonas del país.

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La feria de empleo será el 10 de abril. captura (empleo /empleo)

“¿Te interesa desarrollarte en la industria hotelera? ¡Esta es tu oportunidad!”, destaca la convocatoria de la actividad, que estará recibiendo hojas de vida para distintas áreas y puestos.

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo hotelera?

La feria se realizará el:

Fecha: 10 de abril

Hora: 9 a.m.

Lugar: Parque Tempisque

Durante la actividad, las personas podrán entregar su currículum para ser tomadas en cuenta en diferentes vacantes relacionadas con el área hotelera.

Aunque en la invitación no se detallaron los puestos exactos ni los requisitos específicos para cada plaza, este tipo de ferias suele incluir oportunidades en áreas como servicio al cliente, limpieza, recepción, alimentos y bebidas, cocina, mantenimiento y otras labores operativas propias del sector.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Sea claro y vaya al punto: Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.

2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.

3. Cuide la ortografía y la presentación: Errores ortográficos o un documento desordenado pueden dejarlo fuera del proceso de inmediato. Use un formato limpio, profesional y fácil de leer.