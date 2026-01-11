Ofertas de empleo

Feria de empleo ofrece alrededor de 150 vacantes este lunes acá le contamos los detalles

Morpho Travel Experience abre 150 vacantes de empleo en Costa Rica, ofreciendo oportunidades en diversas áreas operativas y corporativas en el sector turístico y gastronómico

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Morpho Travel Experience
Morpho Travel Experience tiene variedad de puestos. (Morpho Travel Experience/Morpho Travel Experience)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoMorpho Travel Experience150 vacantes
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.