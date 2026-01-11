Feria de empleo ofrece alrededor de 150 vacantes este lunes acá le contamos los detalles

Si está buscando empleo o simplemente quiere explorar nuevas oportunidades, prepárese porque Morpho Travel Experience, la famosa empresa de la industria de viajes, ha anunciado la apertura de 150 nuevas plazas de trabajo en Costa Rica.

Esta contratación masiva será parte de su estrategia de expansión en el país, generando nuevos puestos en los sectores turístico, gastronómico y de servicios.

LEA MÁS: Sol Naciente está contratando acá le contamos cómo aplicar

La cita es este lunes 12 de enero, en el Hotel Wyndham San José Herradura Hotel & Convention Center. La actividad comenzará a las 9 a. m. y finalizará a las 4 p. m., así que tiene todo el día para presentarse y conocer las vacantes disponibles.

Lo mejor de todo es que las plazas están abiertas en varias localidades de la Gran Área Metropolitana (GAM), así como en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y algunos de los hoteles operados por la empresa.

LEA MÁS: Conocida empresa busca personal en Cartago: estas son las vacantes disponibles

¿Qué puestos están disponibles?

Morpho Travel Experience busca cubrir vacantes tanto operativas como corporativas en las siguientes áreas:

Puestos operativos y de servicio:

Cajeros

Vendedores

Auxiliares de abastecimiento

Asistentes de cocina

Personal de restaurante

Auxiliares de limpieza

Auxiliar de bodega (con disponibilidad para laborar en Santa Bárbara de Heredia)

LEA MÁS: Feria de Empleo Conecta Cariay Edición 2026: Tiene oportunidades para todos

Puestos corporativos:

Dibujantes arquitectónicos

Arquitectos

Auxiliar de tesorería

Asistente contable

Contralor

Expansión y oportunidades en el sector turístico

Este proceso de contratación masiva forma parte de la estrategia de expansión de Morpho Travel Experience, una firma de la industria de viajes que opera más de 300 espacios comerciales en aeropuertos, hoteles y atracciones en 11 países. La empresa está apostando fuerte por el crecimiento en Costa Rica y, con ello, ofrece una gran cantidad de vacantes que no solo benefician a quienes buscan empleo, sino también al desarrollo del sector turístico y de servicios en el país.

Acá le contamos cómo aplicar a la feria de empleo de Morpho Travel Experience. (Morpho Travel Experience/Morpho Travel Experience)

Por lo tanto, si está buscando una oportunidad en un entorno dinámico y con posibilidades de crecimiento, no puede perderse esta feria de empleo. Morpho Travel Experience está buscando personas comprometidas, con ganas de aprender y de crecer dentro de una empresa que se expande rápidamente.