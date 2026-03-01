Ofertas de empleo

Feria de empleo ofrece más de 150 puestos de trabajo en Monteverde

La actividad será en Plaza Orquídeas, en Santa Elena, de 10 a.m. a 2 p.m., y participarán más de 20 empresas de la zona

Por Fabiola Montoya Salas
feria de empleo
La feria de empleo será el 9 de marzo. (cortes/empleo)







