Feria de empleo ofrece más de 150 puestos de trabajo en Monteverde

La feria de empleo será el 9 de marzo.

Si usted anda en busca de trabajo y vive en Monteverde o alrededores, ponga atención porque este 9 de marzo tendrá una oportunidad que no puede dejar pasar.

La Expo-Feria Monteverde-Bretea ofrecerá más de 150 plazas con la participación de más de 20 empresas que buscan personal en distintas áreas como administrativa, comercial, operativa, médica, servicio al cliente, inglés y muchas más.

La actividad se realizará en Plaza Orquídeas, en Santa Elena, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

En La Teja hablamos con Marlon Chaves, encargado de la feria, quien explicó que durante la jornada se estarán realizando entrevistas, dependiendo del perfil de cada persona.

“Queremos acercar las oportunidades de trabajo a la gente de la zona. Hay opciones para distintos perfiles y niveles de experiencia”, comentó Chaves.

Entre los puestos disponibles hay vacantes para chóferes, auxiliares contables, personal de Recursos Humanos, mensajeros, agentes de ventas, displays, impulsadoras, administradores, personal en servicio al cliente y también plazas en el área médica y operativa.

Además, participarán negocios como Super Baterías, hoteles y restaurantes de la zona, entre otras empresas que necesitan reforzar sus equipos de trabajo.

Si usted piensa asistir, tome nota: debe llevar su currículum, ya sea en formato digital o impreso, para poder aplicar a las vacantes que le interesen.

La actividad es organizada por Grupo Bretea en conjunto con el Mercadito Artesanal de Monteverde, quienes también hicieron un llamado a las empresas de Monteverde interesadas en participar. Para esto, se pueden comunicar al WhatsApp 6250-0527 para recibir más información.

Así que ya sabe, si usted está desempleado o quiere cambiar de trabajo, marque la fecha en el calendario y aproveche esta feria que reunirá en un solo lugar múltiples oportunidades.