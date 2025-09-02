Feria de Empleo ofrece oportunidades para personas mayores de 45 años y con discapacidad

La feria de empleo será el 5 de setiembre.

Este viernes 5 de septiembre, Escazú será sede de la feria de empleo inclusiva, un evento dirigido a personas mayores de 45 años y a quienes tienen alguna discapacidad, con el objetivo de ofrecerles nuevas oportunidades laborales en un entorno inclusivo y diverso.

La feria, organizada por la Municipalidad de Escazú a través del Programa de Intermediación de Empleo, se llevará a cabo en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú, de 11 a. m. a 3 p. m. Además, contará con la colaboración de Conapdis (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) y Agencia Nacional de Empleo (AGECO).

Durante la actividad, los asistentes podrán obtener información sobre vacantes disponibles en diversas empresas, acceder a orientación sobre cómo mejorar su perfil laboral y recibir apoyo para presentar su hoja de vida. Además, se contará con la presencia de intérpretes de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para garantizar la inclusión de todas las personas en el evento.

Varios de los puestos disponibles son: mercaderistas, visitador médico, seguridad, técnicos de aire acondicionado, averías, personal para hotel, restaurante, heladerías, ventas, bodega, empaque, limpieza, recepción, tesorería, servicio al cliente, personal bilingüe, supermercado, operarios, administrativos, entre otros puestos.

Este evento representa una valiosa oportunidad para quienes buscan una inserción laboral más equitativa y justa, promoviendo la inclusión social y laboral para todos.

Si tiene alguna duda, puede llamar al teléfono: 2208-6804.

