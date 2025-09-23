Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago

La feria de empleo será el 29 de setiembre. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

Si usted o algún amigo anda en busca de empleo, le contamos que Grupo Bretea tendrá una gran feria de empleo con muchas opciones, el lunes 29 de setiembre.

La actividad se va a realizar en la Academia Breca, ubicada justamente 225 metros al norte de los Tribunales de Justicia en Cartago, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

LEA MÁS: Estos son los mayores errores que cometen los trabajadores al enfrentar una amenaza laboral

Varias de las empresas participantes son cTVs, Pícaros y Coquetas, BMA Group, Marketing Design, Productos Kitty, Pollo Gas, GPS, Newrest, Little Caesar’s Pizza, Istmo Center.

LEA MÁS: Empresa privada abrió vacantes para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría

Algunos de los puestos son administrativos, operativos y comerciales, hasta fijos y de temporada alta.

Acá le contamos los puestos de empleo que puede encontrar en la feria de empleo. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo

LEA MÁS: Vindi abrió nuevas vacantes en Heredia: así puede aplicar a los puestos disponibles