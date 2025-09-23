Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago

Si usted o algún amigo anda en busca de empleo, le contamos que Grupo Bretea tendrá una gran feria de empleo con muchas opciones, el lunes 29 de setiembre.
La actividad se va a realizar en la Academia Breca, ubicada justamente 225 metros al norte de los Tribunales de Justicia en Cartago, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Varias de las empresas participantes son cTVs, Pícaros y Coquetas, BMA Group, Marketing Design, Productos Kitty, Pollo Gas, GPS, Newrest, Little Caesar’s Pizza, Istmo Center.
Algunos de los puestos son administrativos, operativos y comerciales, hasta fijos y de temporada alta.
Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo
- Lleve varios currículums: Presente su hoja de vida impresa y, si puede, también en formato digital (USB o celular). Así se asegura de no quedarse sin opciones si una empresa se la pide en distinto formato.
- Vístase de manera adecuada: No tiene que ir de saco y corbata, pero sí con ropa limpia, ordenada y presentable. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho.
- Llegue temprano: Hacer fila con tiempo le permitirá ser de los primeros en entregar su currículum y conversar sin tanta prisa con los reclutadores.
- Infórmese sobre las empresas: Averigüe antes cuáles compañías estarán y qué puestos ofrecen. Así puede enfocar mejor su presentación y destacar sus habilidades.
- Prepare una breve presentación personal: Cuando lo saluden, preséntese con seguridad: diga quién es, qué experiencia tiene y en qué le gustaría trabajar. Sea breve y claro.