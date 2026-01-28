Ofertas de empleo

Feria de empleo ofrecerá múltiples puestos de trabajo en Heredia

Empresas reconocidas estarán reclutando personal en áreas administrativas, comerciales, operativas y más este 16 de febrero en Mercedes Norte

Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
La feria de empleo será el 16 de febrero. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







Fabiola Montoya Salas

