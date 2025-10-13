Ofertas de empleo

Feria de empleo virtual de la UCR promete oportunidades para estudiantes y público en general

Del 14 al 16 de octubre, la Universidad de Costa Rica llevará a cabo una feria virtual de empleo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
UCR tiene una feria de empleo virtual. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricaferia de empleo virtual UCRempleabilidadcharlas de empleoevento gratuito UCR
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.