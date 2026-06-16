Feria virtual de empleo de la UTN ofrece trabajo y asesoría para mejorar su currículum

La universidad comentó que tiene varios puestos de trabajo.

Si usted está buscando una oportunidad laboral o quiere mejorar sus opciones para encontrar trabajo, preste atención porque la Universidad Técnica Nacional (UTN) realizará este miércoles 17 de junio una feria de empleo virtual con espacios para conocer empresas, aplicar a puestos y recibir orientación profesional.

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La actividad se desarrollará completamente en línea y contará con stands virtuales, bolsa de empleo y sesiones en vivo donde los participantes podrán acercarse a reclutadores y conocer más sobre las oportunidades disponibles en distintos sectores.

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La UTN informó que la feria está dirigida a estudiantes y egresados de la institución, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral y acercarlos a empresas que buscan talento para diferentes áreas.

La feria de empleo será hasta e 17. (UTN/UTN)

Además de postularse a vacantes, quienes participen podrán recibir retroalimentación sobre su currículum, obtener consejos relacionados con empleabilidad y conocer qué buscan actualmente las compañías en los procesos de contratación.

Uno de los principales atractivos del evento será la posibilidad de interactuar directamente con representantes de empresas y equipos de reclutamiento, lo que permitirá a los participantes aclarar dudas y conocer de primera mano los perfiles más solicitados.

La universidad hizo un llamado a aprovechar esta oportunidad para fortalecer el perfil profesional y dar un paso más hacia la búsqueda de empleo.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del correo bolsadeempleo@utn.ac.cr o llamando al 2435-5000, extensiones 8210 y 8205.