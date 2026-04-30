Ofertas de empleo

Ferreterías EPA tiene varios puestos de trabajo y así puede aplicar hoy mismo

La empresa busca personal para distintas áreas y usted puede enviar su solicitud en línea sin complicarse

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Por Fabiola Montoya Salas
Ferretería EPA inaugura local en Cartago
Acá le contamos los puestos de empleo que tiene EPA. (Mayela López/Mayela López)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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