Ferreterías EPA tiene varios puestos de trabajo y así puede aplicar hoy mismo

Acá le contamos los puestos de empleo que tiene EPA.

Si usted anda buscando trabajo, ponga atención porque esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Ferreterías EPA anunció que tiene varios puestos de trabajo disponibles en distintas áreas y lo mejor es que el proceso para aplicar es rápido, sencillo y completamente en línea.

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La empresa está enfocada en encontrar personas con buena actitud de servicio al cliente, ya que muchos de los puestos implican trato directo con quienes llegan a comprar.

Entre las principales funciones, quienes sean contratados deberán ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan, darles orientación clara y acompañarlos durante todo el proceso de compra para asegurar una buena experiencia.

EPA tiene vacantes disponibles. (Mayela López/Mayela López)

Más allá de atención al cliente

Las vacantes no se limitan únicamente a estar en piso de ventas.

EPA también tiene oportunidades en diferentes áreas como asesor de clientes, coordinador de recursos humanos, responsables técnicos, analista de procesos, coordinador de ventas y asesor despachador, entre otros puestos clave para el funcionamiento de las tiendas.

Además, en algunos casos, las funciones incluyen manejo de inventarios, organización de productos y apoyo en labores administrativas.

Así puede aplicar

Si le interesa uno de estos puestos, no tiene que complicarse.

Lo primero que debe hacer es ingresar al sitio oficial de la empresa y buscar la sección “Únete al equipo”. Ahí podrá revisar todas las vacantes disponibles.

Luego, solo tiene que elegir el puesto que más se ajuste a su perfil o aplicar de forma abierta si lo prefiere.

Después deberá completar un formulario en línea con sus datos personales, como nombre, contacto, puesto al que desea aplicar y su pretensión salarial.

Una vez que envíe la información, su solicitud quedará registrada en el sistema y, si su perfil coincide con lo que busca la empresa, el equipo de reclutamiento se pondrá en contacto con usted.

Una oportunidad real

Se trata de un proceso ágil, sin filas ni papeleo, ideal para quienes están buscando una oportunidad laboral en una empresa estable y con opciones de crecimiento.