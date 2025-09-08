Fundación Ronald McDonald anda en busca de personal, acá le contamos los puestos disponibles

La fundación infantil Ronald McDonald Costa Rica anunció que su equipo está creciendo y anda en busca de gente comprometida para trabajar en labores de limpieza y cocina.

Los requisitos son: haber terminado al menos el tercer año de secundaria (aunque si ya completó la secundaria, mejor), contar con más de seis meses de experiencia en limpieza de zonas comunes u oficinas, y en cocina, además de tener el curso de manipulación de alimentos al día.

La jornada es mixta, por lo que debe estar disponible en diferentes horarios, y se buscan personas que sean responsables, discretas, dinámicas, con buen servicio al cliente y facilidad para relacionarse con los demás.

Si usted cumple con lo anterior y quiere ser parte de esta fundación que ayuda a tantas familias, puede mandar su currículum al correo yeilyn.rios@casaronald.or.cr