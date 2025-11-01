Ofertas de empleo

¡Gran feria de empleo en Walmart! Buscan personal para El Coyol de Alajuela

La feria de empleo de Walmart será el 3 de noviembre

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está buscando trabajo, preste atención porque Walmart tiene varias vacantes disponibles en su Centro de Distribución ubicado en El Coyol de Alajuela. Esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para incorporarse a una de las empresas más reconocidas del país.








