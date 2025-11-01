¡Gran feria de empleo en Walmart! Buscan personal para El Coyol de Alajuela

Si usted está buscando trabajo, preste atención porque Walmart tiene varias vacantes disponibles en su Centro de Distribución ubicado en El Coyol de Alajuela. Esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para incorporarse a una de las empresas más reconocidas del país.

La Feria de Empleo se realizará el lunes 3 de noviembre en la Municipalidad de Alajuela, de 8:00 a.m. a mediodía. Los interesados deben presentarse con su currículum actualizado y cumplir con los requisitos de cada puesto.

Entre los cargos disponibles se encuentran: personal operativo de alisto, despacho y recepción, así como apiladores y apiladoras. Para estos últimos es indispensable contar con licencia D3 vigente y tener habilidad para manejar carretilla eléctrica. Además, los aspirantes deben demostrar capacidad para realizar esfuerzo físico y trabajar en equipo, ya que estas funciones requieren movimiento constante de mercancía y organización dentro del centro logístico.

Los candidatos seleccionados podrán acceder a un paquete de beneficios ofrecido por la empresa, que incluye oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de Walmart.

La compañía busca personas comprometidas, responsables y con ganas de integrarse a un ambiente laboral dinámico y estructurado.

Los interesados deben llegar puntuales a la feria, presentando copia de cédula y currículum completo, ya que las entrevistas podrían realizarse de forma inmediata para quienes cumplan con el perfil. Esta es una oportunidad especialmente atractiva para quienes buscan trabajo estable y la posibilidad de capacitarse dentro de una empresa multinacional reconocida.

