Gran oportunidad de conseguir trabajo fijo en esta feria de empleo

La feria de empleo será el 22 de agosto.

Si anda pulseando trabajo en Guanacaste, esta es su oportunidad y es que Grupo Bretea anunció que hará Expo-Feria de Empleo, la cual se llevará a cabo este viernes 22 de agosto en Nicoya.

El evento se realizará en el hospedaje Nicoya Country Club (antiguo Rancho Nicoyano), de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y pondrá a disposición más de 250 plazas en diferentes áreas.

Entre los puestos que se estarán ofreciendo hay administrativos, operativos, médicos, comerciales y muchos más, gracias a la participación de más de 35 empresas de la zona que buscan nuevos talentos.

LEA MÁS: Estas son las dos universidades públicas de Costa Rica en las que no se hace examen de admisión

Desde la organización recalcan que los asistentes deben llevar su currículum, ya sea de manera física o digital, porque incluso se estarán haciendo entrevistas inmediatas según el perfil de cada persona.

La feria de empleo será este 22 de agosto. cortesía (cortes/cortesía)

LEA MÁS: KFC tendrá dos grandes ferias de empleo

“Queremos que los guanacastecos tengan la oportunidad de insertarse en el sector laboral, por eso estamos llevaremos a Nicoya esta feria”, indicaron desde Grupo Bretea, conocidos como los generadores de empleabilidad en Costa Rica.

LEA MÁS: Conocida tienda en Heredia busca dependientes para comenzar de inmediato

Así que ya sabe, si está sin trabajo Nicoya, le ofrece la oportunidad este viernes.

Si desea más información puede comunicarse al 6250-0527 con Marlon Chaves.