Grupo Eulen abre 18 plazas para misceláneos con inicio el 12 de marzo

La empresa solicita curso de desechos hospitalarios, carné de vacunas al día y disponibilidad para trabajar en horarios de tarde y noche

Por Fabiola Montoya Salas
Grupo Eulen anunció 18 vacantes para el puesto de misceláneo con inicio en marzo de 2026.







